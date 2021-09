Mirano, tris di amichevoli per preparare la C Gold

Tre amichevoli per fare il rodaggio in vista della prossima stagione. Mentre continua il lavoro in palestra, la Pallacanestro Mirano ha fissato tre amichevoli per prepararsi alla prossima stagione di serie C Gold. Tre impegni che serviranno a mettere benzina sulle gambe e a rodare un gruppo che è stato per lo più confermato dopo il settimo posto della scorsa annata.

La prima prova

La prima sgambata è in programma domani, venerdì 10 settembre, a San Donà contro la formazione neo promossa nella massima categoria regionale. Si gioca al PalaBarbazza con la palla a due fissata per le ore 20,15.

La seconda

Una settimana più tardi, altro test importante ancora lontano da Mirano: questa volta si andrà al PalaMare di Caorle, sede di prestigiosi appuntamenti per squadre di serie A e rappresentative nazionali di basket e volley: Negri e compagni venerdì 17 settembre sfideranno i padroni di casa del BVO Caorle con inizio fissato alle 20,30.

Il test mach

Le porte del PalAzzolini si apriranno invece Sabato 25 settembre alle ore 18,30 per quella che sarà la prova generale della nuova stagione: i biancazzurri infatti ospiteranno il Basket Salzano.

Informazioni

Nei prossimi giorni verranno fornite le indicazioni per l’eventuale accesso alla palestra, che verrà deciso dalla società, al fine di tutelare al massimo la salute degli atleti a una settimana dall’inizio del campionato.