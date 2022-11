La Reyer batte 74-71 il Lietkabelis e infila la terza vittoria consecutiva in 7Days EuroCup

In un finale in volata, rimontando da -8 a +3 in 2’30”, l’Umana Reyer batte 74-71 il Lietkabelis e infila la terza vittoria consecutiva in 7Days EuroCup.

Primo tempo

Sempre senza capitan Bramos, l’esordio europeo di Parks è in quintetto, con Granger, Freeman, Willis e Watt. Il gioco si ferma subito, per l’involontaria gomitata di Watt ricadendo dalla palla a due che costa un dente all’arbitro Pastusiak, poi si prosegue con percentuali bassissime: sblocca Golovan dopo oltre 1’30”, con i primi punti orogranata al 3′ (2/2 di Parks dalla lunetta) e primo canestro dal campo di Watt al 4’30”, seguito dalla tripla di Freeman del primo sorpasso: 7-6 a metà quarto. L’Umana Reyer recupera 4 rimbalzi offensivi e resta a contatto in una sfida che si sposta sull’arco tra sorpassi e controsorpassi. La fiammata finale di periodo è di Freeman, poi chiude Sima con la schiacciata del 17-14. Gli orogranata partono meglio, su entrambi i lati del campo, nel secondo quarto e, dopo aver portato gli avversari al bonus dopo meno di 140”, dal 19-18 del 12′ provano l’allungo con il 6-0 firmato da Brooks, Moraschini e Watt, che costringe gli ospiti al time out sul 25-18 al 13’30”. Il Lietkabelis esce però ottimamente dalla panchina e, trascinato da Griciunas, rimette la freccia sul 25-26 al 16′. L’Umana Reyer torna a segnare dopo 3′ con i liberi di Wills, poi l’and one di Watt vale il 30-29 al 17′. Nel finale di tempo il protagonista è però di Morris, che si procura una serie di falli ed è glaciale dalla lunetta: prima firma il 30-34 al 17’30” e, dopo la tripla di Granger, l’americano degli ospiti sul terzo fallo di Sima manda le squadre negli spogliatoi sul 33-38.

Secondo tempo

Polveri bagnate anche in avvio di ripresa, con l’Umana Reyer che, dall’iniziale 33-41, rimonta punto su punto con Watt, Freeman (terza tripla a segno su 5 tentativi) e, dopo il bonus speso con il terzo fallo di Parks al 23’30”, con lo stesso numero 2 per il 41-42 al 24′. A cavallo di metà quarto c’è il botta e risposta dall’arco tra Lipkevicius e Spissu (44-45 al 25’30”) quindi anche Lietkabelis spende il bonus e, in un match con tanti errori su entrambi i fronti, al 26’30” Watt pareggia dalla lunetta a quota 46 e, dopo un tap-in di Granger, firma anche il sorpasso sul 50-49 al 28′, infine, all’ultimo intervallo, è 52-55 con un ispirato Kullamae che risponde con la tripla al cameriere di Granger. Di nuovo bisogna attendere per veder cambiare il punteggio in avvio di un periodo: è quasi il 32′ quando arriva l’1/2 dalla lunetta del 53-55 di Parks, che subito dopo arriva al quarto fallo personale, poi coach De Raffaele è costretto al time out sul 53-58 al 32’30”. La partita resta ricca di tensione, che incide sulla qualità del gioco delle due squadre e si continua a segnare col contagocce: fino al 34′ arrivano solo un canestro di Willis e uno di Goloman (55-60), poi, da una palla persa orogranata, nasce il contropiede di Morris chiuso con l’and one del 55-63 al 34’30”. Dal 55-65 di metà periodo, l’Umana Reyer riesce a reagire con tripla e contropiede di Willis e, dopo il bonus lituano, l’1/2 ai liberi di Watt per il 61-65 al 36′. Sul secondo tentativo sbagliato, arriva però il quinto fallo di Parks a rimbalzo, che apre a un nuovo allungo ospite: time out orogranata al 37’30” sul 61-69. Watt subisce quarto e quinto fallo di Maldunas e mette 3 liberi per il 64-69, poi da un recupero di Freeman nasce il contropiede chiuso dallo stesso numero 5 per il 66-69 al 38’30”. Dopo il time out lituano, è Watt a fare fallo su Morris (2/2 e 66-71), ma non è finita: tripla di Freeman, recupero e schiacciata di Watt e parità ristabilita a 71′ con 58” da giocare. Dopo la stoppata di Willis, l’instant replay dà la palla all’Umana Reyer a -39” e, a -26”, il quinto fallo di Griciunas manda in lunetta Freeman per i liberi: l’1/2 vale il 72-71. Kullamae sbaglia la tripla al rientro dal time out, Willis recupera il rimbalzo e subisce fallo a 2” dalla sirena: la mano non trema e finisce 74-71.

Parziali: 17-14; 33-38; 52-55

Umana Reyer: Spissu 5, Tessitori, Parks 6, Freeman 17, Sima 2, Moraschini 2, De Nicolao, Granger 7, Chillo ne, Brooks 2, Willis 14, Watt 19. All. De Raffaele.

Lietkabelis: Morris 25, Lipkevicius 7, Maldunas 5, Goloman 4, Griciunas 16, Rubstavicius 1, Peno 2, Murauskas, Kullamae 11, Vasiliauskas. All. Canak.