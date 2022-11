Dopo Cluj, la Reyer ci riprova: di fronte l'Olimpia Lubiana

Mercoledì 2 novembre alle 20.15 l’Umana Reyer torna in campo per il Round 4 di 7Days Eurocup al Taliercio. Gli orogranata proveranno a dare continuità al successo a Cluj-Napoca cercando la seconda vittoria nella competizione europea.

L’avversario è l’ambiziosa Olimpia Lubiana che l’Umana Reyer ha già affrontato nella passata stagione (bilancio 1-1) dove gli sloveni hanno chiuso la competizione ai quarti di finale, uscendo all’ultimo tiro con il Frutti Extra Bursaspor. Non ci sono ex da entrambe le parti, ma l’Olimpia schiera diversi giocatori che hanno militato nel campionato italiano come Adams e Alibegovic (Virtus Bologna), Dragic (Trieste) e Omic.

Il commento di Gianluca Tucci: «Lubiana ha in Ferrell e Adams (31 punti di media totali) i due esterni più prolifici, molto rapidi e ottimi tiratori dalla distanza. Il pacchetto esterni dei titolari è completato da Jeremic, difensore eccellente e dotato di costante tiro da 3 punti. Sotto canestro c’è una abbondanza di lunghi di stazza (ben 6 giocatori oltre i 205 cm) con Omic titolare, esperto giocatore ex Eurolega. Un ruolo chiave è rappresentato dalla coppia Muric – Alibegovic, numeri 4 con tiro mortifero da 3 punti. Dalla nostra parte, sarà un impegno tra i più duri dal punto di vista fisico, quindi credo che sotto i tabelloni si deciderà gran parte dell’esito del match. Per competere a rimbalzo e in area in generale avremo assoluto bisogno anche del contributo dei nostri esterni».