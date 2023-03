Coach Neven Spahija prepartita: «Mi aspetto di segnare con percentuali migliori»

L'Umana Reyer ospita al Taliercio l'UnaHotels Reggio Emilia nella gara valida per la 23° giornata di Serie A. Ogni partita in questa fase della stagione può risultare decisiva per i destini delle diverse squadre: gli orogranata cercano un successo in chiave playoff.

Il prepartita: «Dobbiamo capire come essere migliori, come squadra. Ho grande rispetto di tutti i team e degli allenatori che andremo ad affrontare, specialmente di Dragan Šakota, un grandissimo coach, ma siamo noi a dover essere migliori. Reggio Emilia è cambiata totalmente rispetto alla gara d'andata, con Šakota giocano una pallacanestro diversa. Rispetto alla nostra ultima partita, invece, mi aspetto di segnare con percentuali migliori, dal campo e in lunetta. Puoi giocare una bella partita difensiva, ma se non segni non vinci. Ricordo ad esempio sul 63-66 noi abbiamo sbagliato una tripla aperta, loro l'hanno segnata, poi noi abbiamo sbagliato un lay-up mentre loro hanno segnato un'altra tripla. La pallacanestro è semplice: non dobbiamo cercare scuse, sbagliando così tanto è impossibile vincere partite di alto livello. L'impegno dei giocatori negli allenamenti è molto buono e costante, lavoriamo duramente e io sono molto duro con loro, ma dobbiamo mettere in campo più qualità. Abbiamo registrato 19 palle perse a Bursa, 18 a Verona e solo 7 contro la Joventut, forzandone 16. Questo dice qualcosa sulla volontà di provare a vincere, ma le partite si vincono e si perdono su tanti dettagli, e fare canestro è molto importante».