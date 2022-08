Via al ritiro precampionato della Reyer tra allenamenti e l'incontro con tifosi e famiglie

Domenica 21 agosto l’Umana Reyer maschile partirà per il ritiro precampionato che si svolgerà sulle Dolomiti Bellunesi della Valle del Biois per il secondo anno consecutivo. Il gruppo squadra orogranata soggiornerà presso lo Sport Hotel Cristal dove è in programma un aperitivo di benvenuto domenica prima di cena. Gli allenamenti saranno aperti al pubblico, nel rispetto di un rigoroso silenzio per permettere alla squadra di lavorare al meglio. La sessione pomeridiana di basket è in programma nel tardo pomeriggio al PalaFalcade (orari più dettagliati saranno pubblicati sul sito della società nei prossimi giorni).

Incontro con tifosi e famiglie

La settimana di training camp si concluderà sabato 27 agosto alle 17.30 con l’amichevole in famiglia con l’Umana San Giobbe Chiusi, un vero e proprio derby in famiglia tra Reyer e “Bulls”, società del progetto e cantera orogranata militante in Serie A2, in un evento più unico che raro. I posti del Palasport di Falcade sono contingentati ed è possibile prenotare la propria presenza compilando il form al sito. La prenotazione non dà diritto a nessuna assegnazione di posto prioritario e la società prega, il giorno dell’ evento, di presentarsi presso la biglietteria del PalaFalcade almeno mezz’ora prima dell’ inizio del match. I prezzi dei biglietti per la partita vanno dai 5 ai 10 euro. Sabato 27 agosto, inoltre, alle 11.30 di mattina (prima di pranzo) i giocatori e lo staff della prima squadra incontreranno i tifosi e le famiglie nella piana su cui si affaccia lo Sport Hotel Cristal (zona limitrofa hotel) dove saranno predisposti stand e canestro Reyer per i più piccoli.