L'Eurocup della Reyer: nel girone ancora il Bursaspor

L’urna di Barcellona ha espresso i suoi verdetti: l’Umana Reyer giocherà la regular season della 7DAYS Eurocup nel gruppo A. Le avversarie degli orogranata sono: Joventut Badalona (Spagna), Olimpia Lubiana (Slovenia), Frutti Extra Bursaspor (Turchia), Lietkabelis Panevezys (Lituania), Mincidelice JL Bourg en Bresse (Francia), Ratiopharm Ulm (Germania), Germani Brescia (Italia), U-BT Cluj-Napoca (Romania), Prometey Slobozhanske (Ucraina).

Nei due gironi da 10 squadre le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale. La stagione della 7DAYS Eurocup inizierà l’11 ottobre. Il commento del Presidente Federico Casarin: «L’Eurocup è una Coppa importante e di conseguenza ci sono squadre di alto livello. Non essendo ancora ultimati i roster è prematuro fare considerazioni in merito al valore di avversari e girone. Abbiamo il piacere di partecipare ed il desiderio di essere protagonisti».

Coach Walter De Raffaele: «Girone di livello, anche per la presenza di Bursaspor, finalista della passata edizione. Il livello della competizione è molto alto. Cercheremo di essere competitivi e protagonisti, aspettando la conclusione dei roster che daranno un quadro più chiaro dei valori».