Serie B: la Gemini Mestre ritrova il sorriso. Al Taliercio battuti i Lions basket Bisceglie

Squadra in casa Gemini Mestre

Torna a vincere la Gemini Mestre. Nella decima giornata di campionato i ragazzi di Ciocca interrompono la striscia di sconfitte consecutive con una gara di carattare.

Partita che non era inziata benissimo per i padroni di casa. Infatti, l'ottima partenza degli ospiti aveva sorpreso Mestre che alla fine del primo quarto era sotto di 10 lunghezze. Nel secondo quarto, però, grande reazione dei padroni di casa. Mestre stringe le maglie in difesa e passa dai 24 punti subiti nel primo parziale ai soli 8 del secondo.

Nella ripresa Bisceglie prova a ribattere colpo su colpo rimettendo la testa avanti nel punteggio. Ma Mestre è li per interrompere la striscia di sconfitte e, alzando le percentuali nel tiro pesante, tocca il +10 (57-47), dando una svolta alla partita.

I ragazzi di Ciocca, finalmente in fiducia, vanno ripetutamente a segno dalla lunga distanza, mettendo l’ipoteca sul successo (68-51) e l’ultimo sforzo di Bisceglie, con Saladini in evidenza, è bastato solo a ridurre il gap fino al -9 (71-62).

Due opportunità mancate per risalire sul -7 hanno preceduto il canestro di Caversazio dal perimetro che ha chiuso i conti. Nerazzurri discontinui, capaci di fiammate entusiasmanti come di passaggi a vuoto frutto di troppe disattenzioni e chances non sfruttate. Mestre porta a casa una vittoria importante che ferma una serie di sconfitte che si faceva preoccupante.

Gemini Mestre - Lions Bisceglie 88-75 (14-24, 22-8, 24-17, 28-26)

Gemini Mestre: Edoardo Caversazio 20 (2/8, 2/3), Marco Perin 18 (1/4, 5/10), Andrea Mazzucchelli 11 (2/3, 2/7), Ivan Morgillo 10 (5/6, 0/0), Fabio Bugatti 9 (3/4, 1/3), Giovanni Lenti 7 (3/5, 0/0), Fabio Sebastianelli 7 (0/1, 2/3), Nicolo' Pellicano 6 (0/1, 2/3), Pietro Bocconcelli 0 (0/0, 0/2), Marco Tibaldo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 21 - Rimbalzi: 33 6 + 27 (Edoardo Caversazio 8) - Assist: 20 (Edoardo Caversazio 7)

Lions Bisceglie: Manuel Saladini 21 (4/6, 2/5), Alex Ouandie 13 (2/7, 0/7), Roberto Chessari 13 (5/8, 1/4), Raphael Chiti 7 (1/2, 1/6), Marcelo Dip 6 (3/6, 0/0), Jacopo Ragusa 6 (2/2, 0/0), Janko Cepic 5 (1/4, 1/1), Soma Abati toure 4 (2/3, 0/0), Constantin Maralossou 0 (0/1, 0/1), Simone Turin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 39 11 + 28 (Roberto Chessari 8) - Assist: 11 (Raphael Chiti 5)