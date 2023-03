Temporary Museum Reyer 150 Years: apre l'esposizione temporanea

Il Temporary Museum Reyer 150 Years è un'esposizione temporanea visitabile al Reyer Store da domenica 12 marzo in occasione del big-match con la Virtus.

E' organizzata dalla Reyer in occasione del 150° della Società e si avvale della collezione del progetto "Archivio Storico Cimeli Società Sportiva Costantino Reyer Venezia 1872". Questo progetto è attivo ufficialmente dal 2016 grazie ad un'idea di Matteo Maschietto, grande tifoso orogranata, e dal coinvolgimento di un gruppo di amici e in particolare di Mario Guerrasio, ex capitano reyerino. L' "Archivio Storico Cimeli S.S.C. Reyer Venezia 1872" nasce con l'obiettivo di narrare la storia della Reyer attraverso la raccolta di oggetti fisici che hanno fatto parte del vissuto della società dalla sua fondazione ai giorni nostri. I "cimeli" qui esposti sono una parte della collezione, la cui completezza sarà possibile a breve visualizzare online sul sito in via di implementazione, mentre sono già attive da tempo le relative pagine Facebook e Instagram.