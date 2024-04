Andrea Zorzi in lizza per entrare nella Hall of Fame della pallavolo mondiale

Un nome e un cognome che fanno sognare immediatamente qualsiasi appassionato di pallavolo. Andrea Zorzi è uno dei componenti più famosi della “Generazione di Fenomeni” che ha reso grande il volley italiano. Bastano pochi cenni della sua carriera sportiva per capire di cosa sia stato capace. L’ex opposto originario di Noale, “Zorro” come veniva affettuosamente soprannominato, ha vinto il premio della FIVB nel 1991 come giocatore dell’anno, senza dimenticare il titolo di MVP nella World League (nel 1990 e ancora nel 1991).

Da tempo fa parte della Hall of Fame italiana, mentre il suo nome potrebbe figurare in quella internazionale a breve. In effetti sono state aperte le votazioni online per eleggere i pallavolisti del passato meritevoli della IVHF, vale a dire la International Volleyball Hall of Fame. Andrea Zorzi potrebbe diventare parte integrante del “museo del volley” di Holyoke, nello Stato americano del Massachusetts. Le categorie in lizza sono sette, una delle quali è proprio quella per il settore indoor maschile. Il campione veneziano dovrà vedersela con l’argentino Raul Quiroga, il francese Philippe Blain, il serbo Ivan Miljkovic e il bulgaro Dimitar Karov.

Con la maglia azzurra ha collezionato 325 presenze e una lunga serie di medaglie continentali e mondiali, Andrea è stato per tre volte campione europeo nelle edizioni del 1989 a Stoccolma, 1993 a Turku e 1995 ad Atene. Zorzi nella sua carriera in azzurro ha vinto per ben due volte il Campionato del Mondo, nel 1990 a Rio de Janeiro e nel 1994 a Salonicco. Nel 1996 ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Atlanta. Una carriera sfolgorante che meriterebbe questo ulteriore riconoscimento.