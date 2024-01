Lite a colpi di lama: aggressione violenta davanti al supermercato

Aggressione a colpi d'arma da taglio domenica, verso le 19. È successo tra Corso del Popolo e via Torino. Un 19enne straniero al culmine di una lite violenta durante la quale è spuntata una lama è rimasto trafitto in modo serio rimediando ferite che hanno richiesto il trasferimento al Pronto soccorso. La volante del 113 sul posto è rimasta a lungo per ricostruire l'aggressione e recuperare l'arma da taglio usata da chi si è accanito contro il ragazzo.

Tutto sembra essere partito da una lite i cui toni si sono accesi fino a quando uno dei coinvolti ha estratto la lama infierendo sul rivale. La paura, il giovane a terra e il sangue hanno fatto scattare l'allarme. Un'ambulanza e un'automedica del Suem, appena è partita la segnalazione, sono arrivate sul posto per verificare non ci fossero altri coinvolti nel ferimento. Caricato il giovane sono partite verso l'ospedale per l'intervento necessario, dopo aver prestato le prime cure sul posto. Gli agenti del 113 hanno ricostruito l'accaduto attraverso l'esame della scena.

Hanno raccolto testimonianze e immagini e verificato i presenti, ascoltando le versioni e avviando un'indagine per ricostruire l'aggressione. Lo spiazzo fra il parcheggio e l'ipermercato di via Torino che ha un piccolo centro commerciale all'interno è costantemente presidiato dalla vigilanza privata, ma spesso all'esterno è zona di aggregazione di gruppi etnici diversi un po' a tutte le ore. Il centro acquisti diverse volte è teatro di rapine e furti, per questo è robusta la guardiania che tiene monitorati i negozi durante l'orario di apertura. Il supermercato, facilmente raggiungibile a piedi, è aperto tutti i giorni e continuamente frequentato.