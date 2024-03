Sequestrati in un ristorante di Mestre 150 chili di alimenti non tracciabili

Sette sacchi di alimenti di vario genere, per un totale di 150 chili, tutti non tracciabili. È quanto hanno trovato gli agenti della polizia in un ristorante di Mestre durante un controllo che nell'ambito delle attività Alto Impatto.

Nel locale sono state riscontrate varie violazioni riguardanti la conservazione degli alimenti e le condizioni di pulizia. Il cibo sequestrato, che sarebbe finito a tavola per i clienti, verrà ora smaltito dal titolare dell'attività commerciale come disposto dalle forze dell'ordine. Nell'ambito dei controlli Alto Impatto sono state identificate, tra Mestre e Marghera, 218 persone, tra cui 110 stranieri, molti dei quali con vari precedenti penali, e sono state compiute ispezioni in sette locali.

