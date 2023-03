Violenza sulle donne, il Comune mette a disposizione due nuovi appartamenti

«Presto metteremo a disposizione, come servizio di pronta emergenza, due nuovi appartamenti per accogliere le donne e i loro figli in caso di necessità». Ad annunciarlo è stato l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, che questa mattina ha fatto visita al Centro Antiviolenza, a Villa Franchin a Mestre, per ringraziare le operatrici del Comune di Venezia che ogni giorno sono impegnate nell’attività di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza.

«L’8 marzo non è solo una data simbolica, sono qui oggi per ringraziare tutte le persone che nel Comune di Venezia lavorano per aiutare e sostenere le donne vittime di violenza - ha detto Venturini - E’ una piaga del nostro tempo, le casistiche sono in aumento, ma cresce anche la consapevolezza e quindi molte piu donne denunciano e si rivolgono ai nostri servizi». Nel corso della visita, Venturini ha confermato l’impegno volto a rafforzare i servizi presenti sul territorio. Oltre ai due nuovi sportelli che il Comune ha aperto in centro storico e al Lido per andare incontro alle vittime di violenza, presto saranno disponibili due nuovi appartamenti.

Aumenta il numero delle vittime di violenza

«L’aumento delle richieste di aiuto e del numero delle donne vittime di violenza accolte in urgenza ci spingono ancora di più a non abbassare la guardia e a tenere accesi i riflettori su questa drammatica realtà - ha dichiarato la presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano -. Alle azioni quotidiane delle nostre operatrici risulta fondamentale affiancare una continua e massiccia attività di sensibilizzazione volta a trasmettere alle donne il messaggio che è possibile liberarsi dalla violenza, che devono abbattere quei muri di silenzio che spesso per timore o vergogna fanno sì che non trovino la forza e il coraggio di denunciare, che devono chiedere aiuto e intraprendere con fiducia i percorsi di uscita dalla violenza». Negli ultimi 4 anni si è registrato un aumento costante del numero delle donne vittime di violenza accolte in urgenza nel Centro Antiviolenza di Mestre, con situazioni sempre più complesse e diversificate. I dati raccolti raccontano come il fenomeno sia in costante emersione: se nel 2021 sono state 37, nel corso del 2022 sono state 39 le donne accolte in situazione di grave urgenza e messe in sicurezza in strutture del territorio oppure ospitate all'interno delle due Case Rifugio comunali. Molte di loro avevano con sé i loro figli minorenni: nel 2022 sono stati 41 i bambini e le bambine ospitati con le loro madri.

Nell'ultimo anno 635 consulenze psicologiche

Il Centro ha ricevuto 79 richieste di attivazione mediante il servizio di reperibilità telefonica h24 in collegamento con il pronto soccorso dell’ospedale dell’Angelo di Mestre e dell’Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia, attraverso un accordo fra il Comune di Venezia e l’Ulss3 denominato “Progetto SOS Violenza”. Cinquanta sono, invece, le segnalazioni da parte del Pronto Intervento Sociale, che agisce in tutto il territorio comunale per mettere in sicurezza le persone che sono in situazione di pericolo, segnalate soprattutto dalle forze dell’ordine. L'equipe di lavoro del Centro, formata da assistenti sociali, educatrici, psicologhe e consulenti legali, composta da dipendenti del Comune di Venezia e operatrici della Cooperativa La Esse, tra gennaio e dicembre ha operato per sviluppare percorsi di uscita dalla violenza per 243 donne (di cui 143 primi colloqui, e quindi donne che si sono presentate al Centro quest’anno per la prima volta) e ha offerto alle donne accolte 635 consulenze psicologiche (per un totale di 157 donne seguite), 62 consulenze giuridico-legali e 129 consulenze lavorative, rispondendo a 358 interventi di primo contatto informativo.