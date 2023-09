Deruba un'anziana lungo la strada, arrestato 28enne

Al primo tentativo non è riuscito a mettere a segno il furto, così ci ha provato poco dopo, nelle vicinanze. E in quel caso ci è riuscito, ma è stato fermato poco dopo dalla polizia. È stato arrestato in via Piave, a Mestre, un cittadino nordafricano di 28 anni.

Gli agenti sono intervenuti in quanto era stato segnalato da un residente il primo tentativo di furto ai danni di un anziano lungo la strada. Giunti sul posto, i poliziotti non hanno trovato né il presunto autore né la vittima, ma hanno acquisito dal cittadino che aveva segnalato il fatto un’accurata descrizione del ladro. Subito dopo, gli operatori hanno ricevuto un’ulteriore chiamata che segnalava un secondo episodio, commesso con destrezza, ai danni di una signora anziana, da parte di un uomo la cui descrizione sembrava combaciare con quella precedente.

Una volta arrivati gli agenti hanno riconosciuto il 28enne che, con lui, aveva ancora il bottino. L’uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di firma. Nei suoi confronti, inoltre, il questore di Venezia ha emesso un foglio di via con divieto di rientro nel Comune di Venezia per tre anni e, nel contempo, gli è stata notificata comunicazione di avvio del procedimento per la revoca del permesso di soggiorno.