Rione Pertini, nuovi ascensori al servizio di 60 appartamenti comunali

A Mestre proseguono i lavori legati al piano Superbonus 110% per gli alloggi comunali. A occuparsene è la società Insula, che gestisce i cantieri di 46 condomini in terraferma per un totale di 436 appartamenti. Stamattina, 20 novembre, il presidente della società, Fabio Raschillà, ha inaugurato due nuovi ascensori installati a servizio di 60 appartamenti nel Rione Pertini, costati circa 60mila euro. «Le spese sono state a carico di Insula - spiega Raschillà -. L'ascensore è reso disponibile attraverso una formula specifica: solo gli inquilini che hanno deciso di farsi carico delle spese di manutenzione dei due elevatori, una trentina, avranno a disposizione la chiave per accedervi».

In totale, i lavori di riqualificazione energetica legati al superbonus negli alloggi comunali della terraferma valgono 31 milioni di euro. Nei giorni scorsi Raschillà, assieme all'assessore Simone Venturini, è stato in sopralluogo nei cantieri di Marghera, dove gli appartamenti interessati sono 80. «È il più grande intervento di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare comunale mai predisposto da Insula - aveva riepilogato il presidente -. Un'operazione molto significativa nei numeri e nei fatti». Nel frattempo Insula sta programmando l'attività per il prossimo anno con l'intenzione di rivolgere l'impegno al centro storico di Venezia, dove l'applicazione del superbonus non è stata possibile per le caratteristiche dei condomini. «Auspichiamo - ha concluso Raschillà - di avere nella disponibilità ulteriori strumenti operativi per un lavoro sinergico ed ampio sul territorio di terraferma ed insulare».