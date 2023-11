Asilo Baracca, 16 gradi in classe poi l'allagamento: scatta l'interrogazione

Alcuni giorni fa il guasto all'impianto di riscaldamento e la denuncia sindacale. «Bambini e lavoratori costretti al freddo da giorni, nonostante le segnalazioni inviate dai lavoratori al Comune e alla partecipata Ames, e un intervento dell’azienda manutentrice che avrebbe rilevato uno stato dei termosifoni non più idoneo», la denuncia della Fp Cgil. Ieri una perdita idrica ha allagato parte dell'edificio. Per l'asilo nido Baracca di Mestre non c'è tregua. Ieri il Pd ha fatto partire un'interrogazione.

«La vetustà degli edifici determina la presenza di molte criticità e rischi all’interno delle strutture scolastiche comunali, soprattutto in relazione agli impianti e agli infissi che, da tempo, vengono segnalati in molti plessi, ma l’amministrazione non interviene o interviene con tempi e modi inadeguati - commenta Monica Sambo, segretaria e consigliera comunale del Partito Democratico - I responsabili della sicurezza hanno più volte segnalato criticità al Baracca senza ottenere alcuna risposta».

Secondo la segretaria e consigliera comunale già nel mese di settembre era stata inviata ad Ames una relazione sulle criticità rilevate al nido durante un sopralluogo. «Evidenziava l’urgenza di intervenire sugli impianti. L’amministrazione non ha ritenuto di dover intervenire, neanche parzialmente, in una situazione che ora si sta dimostrando disastrosa», continua Sambo che ha depositato in Consiglio comunale, con il gruppo consiliare del Partito Democratico un'interrogazione rivolta al sindaco Luigi Brugnaro e all'assessore Laura Besio.

«Vigileremo su quanto sta accadendo in questa struttura, ma allargheremo il nostro sguardo anche alle altre scuole comunali - aggiunge Paolo D’Agostino della Fp Cgil -, perché riceviamo tante segnalazioni anche da altre scuole sullo stato di abbandono di alcuni plessi scolastici, anche di quelle dove sono appena state installate le tende».