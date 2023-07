Servizio a chiamata per gli autobus: da settembre al via la sperimentazione sulla linea 44

A partire da settembre 2023, con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’area urbana di Favaro - ed in particolare le zone di Borgoforte, Ca’ Solaro, Via Vallon, Via Altinia e Via Pasqualigo - sarà interessata da un'importante innovazione nel servizio di trasporto pubblico di linea. Il collegamento con il distretto sanitario di Favaro o verso il centro di Mestre, la stazione ferroviaria e Venezia piazzale Roma in interscambio con le linee 2 e T1, sarà infatti garantito da un servizio a chiamata attivabile online o tramite il contact center DIME 041-041.

L’innovazione introdotta da AVM/Actv in accordo con il Comune di Venezia avrà carattere sperimentale e se darà esito positivo potrà essere estesa ad altre zone della terraferma veneziana. L’area di riferimento del nuovo servizio a chiamata sarà quella oggi coperta dalla linea 44 con 10 corse al giorno.

La nuova modalità consentirà ai cittadini di poter usufruire del servizio in qualsiasi momento dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20. Nelle giornate feriali scolastiche vengono inoltre mantenute in esercizio come programmate le corse delle 6:45, 12:25, 13:25 e 14:25 da Favaro-distretto sanitario e delle 7:10, 12:50, 13:50 e 14:50 da Borgoforte. Nelle giornate feriali non scolastiche il servizio diventa interamente a chiamata dalle 6:35 alle 19:55. È invece sospeso nei festivi.

Il servizio a chiamata consente ai cittadini di richiedere in autonomia il passaggio del mezzo da una fermata a un’altra, lungo l’itinerario indicato, senza necessariamente essere vincolati a orari o tratte. Un software calcola il miglior percorso nei vincoli del codice della strada e della viabilità rispetto alle dimensioni del mezzo utilizzato, con massima flessibilità e risparmio di tempo, consentendo dunque ai cittadini di pianificare i propri spostamenti in base alle specifiche esigenze di vita quotidiana.

Vengono ridotti i chilometri a vuoto con impatto positivo sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il passeggero interessato potrà semplicemente indicare on line o tramite DIME giorno, orario, fermata di salita e fermata di discesa e in automatico la piattaforma genererà la prenotazione e ottimizzerà il percorso rispetto alle altre richieste pervenute nella medesima fascia oraria. Se la prenotazione viene effettuata online tramite registrazione, un sms avvertirà il richiedente a 20 minuti prima e a 5 minuti poi dalla partenza, sempre tramite sms. «Stratta di un'iniziativa totalmente innovativa che proietta la città di Venezia verso un nuovo servizio a favore della cittadinanza - il commento dell'assessore alla Mobilità, Renato Boraso - Se la sperimentazione otterrà un ottimo risultato per i cittadini di Ca' Solaro e Borgo Forte il servizio a chiamata potrà essere esteso ad altre piccole realtà cittadine della terraferma veneziana».