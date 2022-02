Quasi pronto il percorso ciclopedonale che collega Campalto e San Giuliano

È entrata nella fase conclusiva la realizzazione del percorso ciclopedonale provvisorio che collegherà Campalto e il parco San Giuliano. A comunicarlo è il consorzio di bonifica Acque Risorgive, impegnato nel cantiere di riqualificazione del basso corso del fiume Marzenego-Osellino, per la riduzione e il controllo dei nutrienti sversati in laguna.

L'intervento era stato approvato dal consiglio di amministrazione dopo la richiesta del Comune di Venezia di permettere a pedoni e ciclisti provenienti da Campalto di raggiungere il Parco San Giuliano e viceversa, a seguito della demolizione del manufatto alle Rotte. Il consorzio ha posato la necessaria segnaletica orizzontale e verticale e le barriere new jersey in cemento, in prossimità del ponte di via Orlanda. L'inizio dei lavori di rifacimento del manufatto alle Rotte prenderanno il via a partire dal prossimo 14 febbraio.