Un ponte ciclopedonale, parcheggi e nuovi servizi con la riqualificazione di Passo Campalto

Una riorganizzazione dell'area di Passo Campalto per consentire la fruizione pubblica di tutte le rive e l'implementazione di una nuova connessione acquea per il turismo econostenibile. La giunta di Venezia ha licenziato la delibera di consiglio comunale relativa alla variante 62, che prevede anche la valorizzazione della gronda lagunare, lo sviluppo e attrezzamento del parco San Giuliano e il riordino degli approdi al servizio della nautica lagunare.

Ponte ciclopedonale, spazi commerciali, bar, parcheggio e bici

Il progetto prevede, nella parte ovest, la riorganizzazione dell’area lungo il canale corrispondente alla fascia demaniale e la realizzazione di una zona aperta al pubblico fino alla punta verso la laguna, oltre che di un edificio con spazi per l’attività di rimessaggio e spazi commerciali o pubblici esercizi. È prevista anche la realizzazione di un parcheggio pubblico per 30 auto, insieme a un'isola ecologica. Oltre a questo, anche servizi per la nautica, un molo attrezzato per le canoe e un punto di alaggio.

Nell’area ad est saranno realizzati spazi pavimentati e attrezzati per consentire la fruizione pubblica fino all’affaccio verso la laguna. Qui saranno realizzati un parcheggio per gli utenti, passerelle galleggianti funzionali agli ormeggi, edifici di servizio ai punti di ormeggio che comprendono un bar-ristorante, i servizi igienici e di supporto agli utenti ed alcuni spazi commerciali specializzati per la nautica; un pontile per il servizio Byke&Boat, servizio di trasporto delle biciclette verso le isole della laguna con due barche elettriche e biciclette; un sollevatore per utenti con disabilità. Tra le due rive è previsto un nuovo ponte ciclopedonale.

«Questa proposta – sottolinea l’assessore all’urbanistica, Massimiliano De Martin - è finalizzata alla predisposizione di un progetto di riqualificazione e valorizzazione territoriale della gronda lagunare attraverso lo sviluppo e l’attrezzamento di spazi pubblici in grado di garantire un migliore accesso alla laguna, nonché un miglioramento dei servizi».

