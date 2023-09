Festa degli Angeli di Carpenedo, la tre giorni di manifestazioni che raccoglie fondi per la pediatria dell’Angelo

Si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre la “Festa degli Angeli”, la tre giorni di manifestazioni in programma a Carpenedo il cui ricavato sarà devoluto al reparto di pediatria dell’ospedale dell’Angelo, e in particolare servirà a rendere più accogliente e a misura di bambino l’ingresso al pronto soccorso.

Tre giorni caratterizzati da socialità, momenti di intrattenimento anche spettacolari, ma soprattutto solidarietà. Nell'ambito dell'iniziativa, sarà possibile fare le offerte soprattutto in occasione del concerto della Polifonica Benedetto Marcello e Kolbe Children’s Choir (che avrà comunque ingresso libero) in programma sabato 30 settembre alle 20.45 e del pranzo di comunità di domenica 1 ottobre alle 13 in patronato. Due saranno i momenti in cui i supereroi dell’associazione SEA Supereroi Acrobatici ODV ETS faranno una discesa spettacolare dal campanile della Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, dimostrazioni atte a suscitare lo stupore dei bambini. Sabato 30 settembre alle 14.30 è previsto il primo “volo” dal campanile, che sarà replicato domenica 1 ottobre alle 10.15, questa volta con i membri dell’associazione vestiti da angeli.

Durante la festa saranno presentati anche i lavori delle 14 classi delle scuole del territorio che hanno risposto al concorso artistico dal tema “Mestre e il suo patrono, gli angeli, i nonni”, che prevede per l’opera maggiormente votata durante l’iniziativa un riconoscimento in materiale scolastico. «Una festa straordinaria a Carpenedo aperta a tutta la città ma che vede come protagonisti i bambini. Sarà una manifestazione con un’importante finalità sociale - spiega l’assessore Besio -. Una festa che rappresenta un momento importante di socialità per tutto il territorio, che abbraccia delle finalità benefiche e che coinvolge oltre una trentina di realtà locali, tra cui la parrocchia, le scuole, le forze dell’ordine, ma anche associazioni di volontariato, culturali, sportive, ludiche, socio-sanitarie, socio-assistenziali». Il ricco programma di appuntamenti si svilupperà tra Piazza Carpenendo e il parco di Villa Franchin. Si inizierà sabato 30 settembre alle 10 con il taglio del nastro, a cui seguirà la presentazione delle associazioni coinvolte e del concorso artistico rivolto alle scuole. Diversi, poi, i momenti che animeranno il weekend coinvolgendo le realtà locali presenti all’evento con i rispettivi stand. Lunedì 2 ottobre la Messa degli Angeli Custodi alle 18.30 a conclusione della manifestazione.