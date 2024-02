Albero si spezza all'improvviso e crolla sfondando due auto

Di sicuro non c'è stato maltempo, pioggia e vento mancano da tempo, ma un grosso albero cedendo alla base si è spezzato sfracellandosi sulla carrozzeria di due macchine che erano parcheggiate in via Metauro. Solo un caso non ci fosse nessuno in quel momento e alle 9.30 di stamattina, domenica 4 febbraio, è scattato l'allarme. I vigili del fuoco, accorsi da Mestre, alle 11.30 stavano ancora operando per rimuovere il tronco, liberare il tratto stradale e rimettere un tutto in sicurezza dopo aver perimetrato la zona, insieme agli agenti della polizia locale. Danneggiata anche la palizzata che separa il condominio dalla carreggiata stradale: il peso dell'arbusto l'ha piegata prima che il tronco si rovesciasse verso l'esterno.

I pompieri hanno verificato che non vi fossero persone coinvolte, poi hanno adattato l'arbusto in modo che potesse essere sollevato e rimosso dall'autogrù. Le squadre hanno lavorato per liberare la strada dal tronco che si dev'essere spezzato alla base e poi si è sfracellato sui tettucci delle auto, danneggiate in modo importante. Vigili del fuoco e polizia locale stavano ancora lavorando sul posto dopo le 11.