Piazza Carpenedo, Ticozzi: «Parcheggi selvaggi. Servono multe e nuovi posti»

Il consigliere comunale del Partito Democratico torna a denunciare la situazione dei "parcheggi selvaggi" in piazza Carpenedo. «A maggio con un'interrogazione avevamo segnalato la pericolosa e insostenibile situazione ma l'atto non è stato discusso in commissione e non si sono visti provvedimenti in merito», commenta.

Il consigliere, che risiede in quella zona, è sensibile a ciò che accade. «C'è stato l'incidente, per fortuna senza feriti gravi, ma non si può proseguire così, non si può rischiare che la prossima volta ci siano conseguenze più serie. Bisogna intervenire subito, in prima battuta con controlli costanti della polizia per far rispettare il codice della strada e poi con divieti e multe».

Sul tema della scarsità dei parcheggi, per Ticozzi occorre agire in parte incentivando la mobilità sostenibile (bici, mezzi pubblici) e inoltre: «rendendo maggiormente fruibile il perennemente vuoto parcheggio scambiatore vicino al cimitero in via Santa Maria dei Battuti, collegandolo con navette alla piazza e dando incentivi per chi lo usa al bike sharing».

Serve anche una pensilina che ripari da sole e pioggia alla fermata del 2, aggiunge il consigliere dem che conclude: «quando si presenterà la possibilità acquisire l'ex convento di via San Donà, dedicando la struttura a usi pubblici e commercio e realizzando un parco nel giardino si potrà ricavare qualche altro posto, che vista la situazione dei parcheggi in zona».