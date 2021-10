Fermato per un controllo, in auto 20 dosi di cocaina: arrestato

E' stato notato mentre girovagava con la sua auto nei pressi del parcheggio del cimitero, a Carpenedo di Mestre. Gli agenti hanno deciso di fermarlo per un controllo e nella sua macchina hanno trovato venti dosi di cocaina pronte per essere vendute.

E' finito in manette L.E., 21enne di nazionalità albanese, fermato dai poliziotti del commissariato di Mestre durante una serie di servizi sul territorio insieme al reparto prevenzione crimine di Padova e alla polizia locale di Venezia. A fiutare la cocaina è stato il cane antidroga della polizia municipale. E' stato sequestrato anche del denaro e, dagli accertamenti, è emerso che il 21enne non era regolare sul territorio nazionale. Processato per direttissima, è stato condannato a un anno di reclusione e a 1.400 euro di multa e nei suoi confronti è stato emesso un decreto di espulsione dall'Italia.