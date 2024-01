Tosca Ravagnan spegne 106 candele al Don Vecchi

Festa al centro Don Vecchi di Carpenedo domani, martedì 16 gennaio, quando la signora Tosca Ravagnan spegnerà 106 candele sulla sua torta di compleanno. Vicino a lei ci saranno figli Franco, Bruno, Emilio e Annamaria e per l'occasione sarà presente anche l'assessore comunale alla Sicurezza, Elisabetta Pesce.

A organizzare l'evento sono stati i figli, soddisfatti e orgogliosi della longevità della loro mamma a cui non fanno mai mancare affetto, cure e attenzioni speciali. Anche quest'anno a loro avviso il suo compleanno andava ricordato con un augurio particolare, quello rivolto dalle istituzioni che saranno presenti per celebrarla al Don Vecchi verso mezzogiorno, assieme a nipoti, amici, parenti e conoscenti, per portarle la gioia e l'allegria che merita per aver fatto della sua vita un esempio di dedizione e impegno alla famiglia. Nata a Venezia nel 1918, la signora Ravagnan si è sempre data da fare per contribuire al sostentamento della famiglia, lavorando come sarta e cameriera. È stato così in particolare quando, durante la seconda guerra mondiale, il marito è rimasto prigioniero in Germania. Il figlio di Tosca, Emilio, che frequenta quotidianamente il bocciodromo del parco Piraghetto, della società Dante Alighieri, ha voluto condividere con il quartiere Piave e con il vicepresidente del punto ricreativo, Giampaolo Conte, la festa per l'ultracentenario compleanno della mamma, che ha la gioia e la fortuna di avere accanto a sé. Per questo l'annuncio della festa si sta diffondendo in tutta Mestre affinché a chi fa piacere possa condividere questa data speciale con Tosca e i suoi cari.