Riapre ufficialmente al pubblico la Torre Civica di Mestre

Da sabato 5 giugno tornano i visitatori alla Torre Civica di Mestre, dopo la chiusura forzata a causa della pandemia. La struttura sarà visitabile da martedì a domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. Alla riapertura ufficiale è intervenuto per l'amministrazione comunale l'assessore ai Rapporti con le Municipalità Renato Boraso. Con lui il presidente della Pro Loco Mestre Giampaolo Rallo.

«Esprimo il mio grazie a nome dell'Amministrazione alla Pro Loco Mestre e al presidente - ha dichiarato Boraso - perchè con il loro contributo riapriamo ai nostri concittadini e ai visitatori in generale un patrimonio della nostra storia. E' un segnale importante perchè Mestre, Venezia e l'Italia ripartono dopo un periodo molto pesante. Questa struttura era chiusa da ottobre, quando ancora era in corso la mostra su Francesco Morosini, organizzata in collaborazione con la guardia di finanza. Oggi si riapre e si riparte, finalmente, da un luogo fondamentale per il territorio».

Per la gestione delle Torre Civica la Pro Loco Mestre lavorerà in stretta collaborazione con il settore cultura del Comune di Venezia. Si tratta di uno degli edifici monumentali più importanti della terraferma, che già prima della pandemia era stato visitato da migliaia di cittadini e turisti, anche grazie all'interessante percorso storico conoscitivo installato all'interno in modo permanente e alle tante iniziative e mostre promosse. Nell'occasione della riapertura sarà ricollocato al piano terra l'apprezzatissimo plastico del castello di Mestre.