"Mestre occhi sulla città" fotografa il degrado. «Più telecamere, al parco Tasso funzionano»

C'è il degrado che si sposta e c'è quello che persiste, raccontano i residenti del gruppo "Mestre occhi sulla città". Rifiuti abbandonati, avanzi, escrementi e residui di sostanze usate sono ricomparsi in via Gozzi, via Aleardi, via Tasso, laterali attorno a via Cappuccina e in Corso del Popolo fino a via Costa. Le immagini della siepe che costeggia le scuole San Gioacchino di via Andrea Costa mostrano sacchi di immondizie sotto alle piante, abiti e materiali abbandonati; deiezioni in via Gozzi e "tracce del droga party" della notte fra sabato e domenica in una proprietà privata, con il cancello chiuso, dove sono state segnalate intrusioni.

«Le telecamere al parco di via Tasso stanno dando i loro frutti - notano i residenti della zona - Da quando sono state installate si vedono meno giri di spaccio e consumo rispetto a una volta». Altri pensano che gli occhi elettronici montati dal Comune per il controllo del territorio abbiano semplicemente spostato degrado e criminalità altrove, un po' come succede quando rafforzando i presidi di polizia in alcune zone, il malaffare si sposta verso altre. Al parco Tasso, dov'era stato scoperto il giro di riciclaggio con la compravendita di alimenti rubati, d'inverno si registrano meno casi, almeno all'aperto. «Ovviamente non cantiamo vittoria - commentano dal gruppo - ma fino ad oggi la situazione è decisamente migliorata e vedo anche più persone che portano i cani a passeggio durante l'arco della giornata».