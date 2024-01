Furto dal parrucchiere, il ladro tradito dalle telecamere e dalle ferite

Tradito dalle telecamere di sorveglianza e dal referto medico, dopo essersi presentato al pronto soccorso per farsi medicare. Gli agenti della polizia locale hanno denunciato il presunto autore del furto avvenuto in un salone di parrucchiere in via Carducci, a Mestre.

I fatti risalgono alla sera del 27 dicembre. La mattina successiva alla polizia municipale è giunta la segnalazione di alcune tracce di sangue lungo il marciapiede adiacente via Piave. Gli operatori hanno seguito le macchie, che proseguivano in un garage privato fino ad arrivare al negozio. Da qui hanno estrapolato le immagini delle telecamere, che hanno permesso di fare un identikit dell'uomo.

Quest'ultimo, inoltre, nella serata del 27 dicembre si era presentato all'ospedale di Mestre per chiedere assistenza medica a seguito di ferite a una gamba causate dal contatto con vetro. Questo dettaglio ha consentito agli operatori di identificarlo. «Un puntuale lavoro di indagine ha portato a individuare l presunto responsabile del furto – ha commentato l'assessore alla sicurezza, Elisabetta Pesce –. Un ruolo importante nelle indagini lo riveste anche il nostro sistema di controllo attraverso le telecamere di videosorveglianza che vede nella nostra Control Room un'eccellenza nel contrasto alla criminalità grazie a un continuo sviluppo con l'innesto di nuovi occhi elettronici sia in terraferma che nella città storica».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday