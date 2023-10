Altri fondi per la ex De Amicis di Mestre: sarà sede della "Casa della Città"

Si amplia il progetto di riqualificazione della ex scuola De Amicis, storico stabile del centro di Mestre confinante con la torre civica. La giunta comunale, nella seduta di oggi, ha integrato i fondi per la ristrutturazione portando l'importo totale da 2,9 a 3,25 milioni di euro. L'intervento permetterà di ridare lustro a un edificio centrale della città, abbandonato da tempo: l'intenzione, al termine dei lavori, è di insediare al primo piano l'ufficio tributi e al piano terra la "Casa della Città", un insieme di locali polivalenti aperti alla cittadinanza.

Non solo: come spiegato dall’assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, con la nuova progettazione «è stato possibile individuare due nuovi percorsi fisici e visivi di collegamento tra riviera Magellano e il fronte su via San Pio X: questa rivisitazione permette di effettuare un recupero edilizio di forte valenza urbana che si inserisce nel quadro più ampio di un processo di rivitalizzazione di tutto il centro mestrino. Il progetto offrirà alla cittadinanza degli ambienti rinnovati e idonei allo svolgimento delle attività previste. Sono funzioni aperte con l'intento di allargare le attività della piazza con la zona di via Palazzo».

Le sale polivalenti al piano terra saranno quattro. Al piano superiore, invece, sono previste 40 postazioni lavoro. L’operazione include anche la sostituzione degli infissi ed oscuranti con nuovi serramenti, la coibentazione delle murature mediante contro-pareti interne, la sostituzione degli impianti meccanici ed elettrici, il rifacimento dei servizi igienici. «L'intervento - aggiunge il sindaco Luigi Brugnaro - si inserisce nel progetto più ampio di riqualificazione del centro di Mestre per allargare l’offerta rivolta ai cittadini di tutta l’aera metropolitana. Un investimento di decine di milioni di euro che punta a incrementare lo scenario strategico delle funzioni: riqualificazione dell'ex emeroteca e di alcuni spazi del Centro culturale Candiani, con il nuovo polo museale del Contemporaneo, del Palaplip, oltre a Forte Marghera, parco Albanese-Bissuola e l’ampliamento della Biblioteca Vez».