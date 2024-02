Fermati gli accoltellatori del parco Hayez

Per il 19enne accoltelalto mercoledì scorso al parco Hayez della Cipressina ci sono due fermati: Adelin Ursache di 19 anni, residente a Martellago, e Jon Josanu di 21 che abita a Mestre. Il giovane è stazionario ma sempre ricoverato grave all'Angelo. Le indagini che la squadra mobile della questura di Venezia ha iniziato dove il delitto si è consumato ha portato al fermo dei due moldavi. A disporre il provvedimento è il pm Federica Baccaglini con l'accusa di tentato omicidio, rapina aggravata dall'uso dell'arma, possesso e uso del coltello in luogo pubblico. Un parco dove poco prima delle 17 quel pomeriggio, mentre si è consumata la violenza estrema, ancora c'erano mamme e bambini nell'area giochi.

Per il ventenne Alexei Ciobanu, anche lui moldavo di Trivignano, che ha portato i due in macchina a incontrare la vittima dell'accoltellamento e il suo gruppo di amici, non è invece scattato il fermo. A differenza degli altri due ha collaborato con la polizia, ha permesso di ritrovare l'arma nel punto del parco dov'era stata gettata e ha anche consegnato alla mobile l'oggetto del contendere: un panetto di hashish da 80 grammi. È per impossessarsi del fumo, senza pagarlo, che Adelin e Jon secondo le indagini, hanno progettato una trappola procurando il coltello di 23 centimetri (10.5 di lama). Alexei doveva accompagnarli al parco mettendo a disposizione la sua Ford Fiesta.

La discussione che ha acceso la lite sarebbe scaturita per un debito pregresso. A quel punto Ursache avrebbe messo un braccio attorno al collo dell'amico del 19enne ferito, e quest'ultimo avvicinandosi per difenderlo ha rimediato una coltellata. Non è vero, com'era stato dichiarato inizialmente, che il coltello l'aveva portato qualcuno del gruppo del ragazzo accoltellato e che il colpo sarebbe partito mentre Adelin Ursache e Jon Josanu tentavano di difendersi. La lama è stata infatti gettata nel parco prima della fuga e poi l'autista dei due, Ciobanu, l'ha fatta ritrovare alla polizia. Per il pm il gesto poteva causare la morte del ferito. Per questo, per il pericolo di ripetizione del reato e il totale disinteresse per le condizioni della vittima, abbandonata al suo destino mentre Ursache e Josanu risalivano nella Ford di Ciobanu, che era rimasto ad aspettarli, è scattata la custodia. Ma prima di tutto è per il pericolo di fuga che i due moldavi andranno in carcere in due diversi penitenziari, quello di Venezia e quello di Treviso. «Lascio fare alla giustizia il suo corso - commenta il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola - ringrazio le forze dell'ordine per la tempestività dei fermi e mi auguro che anche a vent'anni a questo punto si spenda diversamente il proprio tempo e ci si fermi a pensare al valore della vita e a quanto poco ci vuole per perderla».