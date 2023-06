Rosapepe regala divertimento ai bambini, nei giardini di via Piave

Festa dei bambini domenica al children's pub, nei giardini Piave, dove sono tornati i gonfiabili allestiti dal bar di Ernesto Rosapepe per rallegrare l'estate dei più piccoli. Una proposta tornata dopo il successo dell'anno scorso, per portare divertimento sano alla portata dei piccoli, e dei loro genitori, durante i mesi clou dell'estate in città.

Un iniziativa che al titolare, Rosapepe, stava particolarmente a cuore, tanto che le trattative per riallestire lo spazio dei giardini con i giochi, per renderlo un piccolo parco divertimenti aperto e alla portata di tutti, erano iniziate diversi mesi fa, fino a quando non è arrivata la certezza che l'evento si poteva riproporre. Così è ripartito domenica con una festa d'inaugurazione.

Accando a questa iniziativa si svolgeranno per tutta l'estate anche quelle di Porta Verde, sempre in via Piave, con un programma musicale e culturale in parte anche dedicato ai bambini, e le iniziative sportive e d'intrattenimento organizzate dal Comune di Venezia nell'ambito del palinsesto "Le città in festa" in collaborazione con Ca’ dei Greci. (Foto di Giampaolo Conte, amministratore della pagina Facebook "E robe del quartiere Piave").