Ladro sveglia i vicini, arrestato

A tradirlo è stato l'eccessivo rumore fatto nel tentativo di scassinare la porta. I vicini lo hanno sentito e hanno chiamato i carabinieri che, poco dopo, lo hanno fermato. È stato arrestato nelle scorse ore un 28enne di nazionalità albanese, accusato di aver cercato di commettere un furto ai danni di una pizzeria di Chirignago.

I militari dell’Arma sono intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, svegliati nel cuore della notte da forti rumori di arnesi da scasso provenienti dalla pizzeria, che si trova al piano terra dello stabile in cui abitano. I carabinieri, una volta arrivati, hanno trovato quattro persone nascoste dietro a un cespuglio nelle immediate vicinanze del locale che si sono date immediatamente alla fuga. Uno di loro, tuttavia, non è riuscito a dileguarsi, venendo bloccato.

L’uomo, incensurato e irregolare sul territorio nazionale, è stato quindi arrestato e questa mattina, nel corso del processo per direttissima, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, ed è stato scarcerato e rimesso in libertà.