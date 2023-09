Ruba merce per 200 euro al supermercato, arrestato 19enne

I carabinieri hanno arrestato un 19enne, ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di un supermercato del centro di Mestre. Il giovane avrebbe nascosto dentro lo zaino 17 confezioni di generi alimentari, non di prima necessità, per un valore complessivo di circa 200 euro, per poi oltrepassare le casse, facendo scattare l’allarme antitaccheggio.

Bloccato dagli addetti alla sicurezza, è stato "consegnato" ai carabinieri, che hanno recuperato la merce rubata. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo era già stato denunciato per reati contro il patrimonio ed era destinatario del provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia. È stato quindi dichiarato in arresto. Processato per direttissima, è stato condannato a quadro mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, motivo per il quale è stato rimesso in libertà.