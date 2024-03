Inaugurato il nuovo giardino della scuola primaria Vecellio di Mestre

Il nuovo giardino della scuola primaria Vecellio, nel centro di Mestre, è concluso dopo i lavori di riqualificazione eseguiti negli scorsi mesi. Al taglio del nastro ha partecipato, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, l'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto. Presente anche la dirigente scolastica dell’istituto Viale San Marco, Cristina Stocco, oltre a tutti gli alunni e insegnanti.

Nel corso dei lavori, oltre alla sistemazione del terreno, sono stati installati elementi per l'arredo urbano: un tappeto sintetico e un pacchetto di stabilizzato di roccia in sabbia calcarea, due panchine circolari, una recinzione in plastica riciclata e altre opere accessorie per garantire un servizio completo e conforme alle normative. «Oggi abbiamo consegnato ai bambini della scuola uno spazio verde completamente rigenerato - ha spiegato l’assessore Zaccariotto - Si tratta della prima scuola dove abbiamo sperimentato l'erba sintetica, un materiale completamente riciclabile una volta esaurita la sua utilità. Abbiamo anche realizzato dei percorsi con ghiaino, necessari per far transitare i mezzi per la manutenzione degli alberi, fondamentale per il buon mantenimento e durata dell'area».

«È un risultato importante - conclude - e siamo felici di aver consegnato ai nostri numerosi bambini uno spazio in cui poter giocare e sfogarsi in qualsiasi condizione atmosferica. Ne è prova la loro reazione, fin da subito hanno preso confidenza con il nuovo 'tappeto verde' giocando nella consapevolezza di non farsi male e di poter liberamente muoversi avvolti tra il verde degli alberi».