Giovane trovato morto in un albergo di Mestre

Un ragazzo di 24 anni è stato trovato senza vita nell'hotel Giovannina di Mestre, in via Dante, poco distante dalla stazione ferroviaria. Sul posto sono giunte le volanti della polizia, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

L'allarme al 118 è stato dato attorno alle 9.30 di stamattina, 15 marzo. Gli operatori sanitari, arrivati con l'ambulanza, hanno tentato delle manovre di rianimazione, invano. Il giovane probabilmente era già morto.

Articolo in aggiornamento