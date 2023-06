Ca' Venezia, apre il quartier generale arancioneroverde

È il 23 giugno la data fissata per l'inaugurazione di "Ca' Venezia", il rinnovato quartier generale del Venezia Fc, frutto della riqualificazione del centro sportivo Taliercio di Mestre. La società aprirà le porte degli impianti con un evento dedicato agli investitori del club e una partita fra le legends della squadra, aperta a tutti i tifosi. È attesa la partecipazione di varie autorità istituzionali e sportive, locali e nazionali.

Il progetto è stato curato dalle società Tfe Ingegneria e AI Progetti con il coordinamento dell’ingegner Zefferino Tommasin, dell’architetto Andrea Borin e del perito Andrea Pellizzato, e affidato all’impresa Cev in qualità di general contractor. Per la società, si tratta di un'opera che «supporta il territorio veneziano e migliora il contatto con la comunità locale, con una particolare attenzione alla sostenibilità energetica e alla sua fruibilità». Di particolare valore il potenziamento delle aree dedicate alle attività del settore giovanile e di quello femminile, che permette di promuovere lo sviluppo della pratica sportiva a tutti i livelli fornendo a ciascuna squadra gli spazi e le risorse necessari per raggiungere obiettivi d’eccellenza. Allo stesso tempo il progetto ha permesso di espandere le aree dedicate alla prima squadra e di avvicinarle ai nuovi locali dedicati all’area amministrativa e operativa della società.

L’espansione degli impianti ha portato alla realizzazione di sei campi da gioco che ospiteranno, congiuntamente, gli allenamenti della prima squadra, del settore femminile e di quello giovanile. Il campo principale, su cui affaccia una rinnovata tribuna semicoperta, è stato dotato di un nuovo impianto di illuminazione e di un’area ristoro. L’area tecnica della prima squadra maschile e l’area amministrativa sono ospitate nell’edificio principale, collocato nelle adiacenze della tribuna semicoperta e fornito di una zona di rappresentanza, di una terrazza panoramica e di una sala conferenze.

Per il presidente del club, Duncan Niederauer, «la realizzazione di questo progetto innovativo è una pietra miliare per il Venezia Fc. Insieme al nostro storico stadio Penzo, recentemente ristrutturato, il nuovo impianto di Ca' Venezia è un centro sportivo unico nel suo genere, come nessun altro in Italia e in tutta Europa, che unisce la nostra sede societaria a quella sportiva». A spiegare i dettagli del progetto è l'ingegnere Aram Giacomelli, dell'impresa Cev: «I lavori sono stati completati in poco più di un anno - riferisce - senza mai interrompere le attività di allenamento. L'attenzione al dettaglio è evidente in ogni elemento della struttura, dall'affascinante scala elicoidale in calcestruzzo a vista, alle nuove terrazze con vista panoramica sui campi sportivi. Travi di acciaio tipo Rep, solai con grandi luci di tipo alveolari e l’uso di innovativi elementi prefabbricati, sono solo alcuni degli elementi che hanno caratterizzato l’intervento dal punto di vista tecnico. Inoltre, l'implementazione di impianti di ultima generazione assicura il massimo comfort per atleti e frequentatori del centro».