A fuoco i contatori del condominio Gardenia, residenti in terrazza per scampare al fumo

Il racconto e le foto dell'incendio al condominio Gardenia, nella notte tra sabato e domenica, sono sulla pagina Facebook "E robe del quartiere Piave". Sembra che intorno alle 3 un inquilino della palazzina di via Cavallotti 34 a cui era saltata la Tv sia sceso nel sottoscala per un controllo al quadro elettrico rimanendo bloccato dalla coltre fitta di fumo che aveva invaso le scale. Più in basso si vedevano fiamme dal mobile dei contatori ed è scattato l'allarme al 115 per l'intervento dei vigili del fuoco. Nessuno sarebbe rimasto coinvolto: l'immobile è abitato da diverse famiglie con bambini, i danni però sono ingenti.

I residenti con i figli si sono rifugiati sulla terrazza del condominio per sfuggire al fumo: erano almeno una quarantina di persone. Domenica mattina neppure la farmacia di turno "All'Europa", al piano terra del condominio, ha potuto aprire prima che fosse ripristinato il collegamento con l'elettricità interrotto dopo l'accaduto. Problemi riscontrati anche sulla conservazione di alcuni farmaci visto che una volta saltata la corrente è stata spezzata la catena del freddo per quei prodotti che devono essere conservati in frigo. Dopo le 10 la farmacia è tornata ad aprire regolarmente.