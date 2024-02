Mestre e Marghera, al via la messa in sicurezza di cinque attraversamenti pedonali pericolosi

Miglioramento della visibilità del pedone, riduzione della velocità dei veicoli e stop ai sorpassi azzardati. La giunta comunale ha approvato una serie di interventi di messa in sicurezza di cinque attraversamenti pedonali tra Mestre e Marghera. Un investimento di circa 180mila euro.

«Si tratta di lavori atti al miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni, sulla base di analisi dell’incidentalità», spiega l'assessore alla viabilità, Renato Boraso. Le aree sono state scelte, quindi, sulla base della gravità e frequenza di incidenti che hanno coinvolto i pedoni.

Attraversamento pedonale di Corso del Popolo a nord dell'intersezione con via Torino

L'intervento riguarda lo spostamento dell'attraversamento pedonale a circa 6 metri dalla rotatoria; l’illuminazione dedicata in corrispondenza all'attraversamento stradale; il rialzo della quota di attraversamento come elemento di moderazione della velocità e incremento della percezione dell'attraversamento stesso. Previste anche le indicazioni podotattili per garantire l’accessibilità anche alle persone ipo e non vedenti.

Attraversamento pedonale di Corso del Popolo a nord dell'intersezione con via Milano

Qui è previsto il prolungamento della separazione delle corsie di marcia fino alla fermata bus compresa; l’illuminazione dedicata in corrispondenza all'attraversamento; il rialzo della quota di attraversamento e verranno anche inserite delle indicazioni podotattili.

Attraversamento pedonale di via Miranese all'altezza del distributore di carburanti in prossimità dell'incrocio con via Mascagni

Gli interventi riguarderanno lo spostamento dell'attraversamento verso via Mascagni; il rialzo della quota di attraversamento; il restringimento della carreggiata in via Mascagni, con ampliamento del marciapiede, per ridurre la lunghezza di attraversamento; la realizzazione di un'isola salvagente in corrispondenza all'attraversamento di via Miranese e l’ inserimento delle indicazioni podotattili.

Attraversamento pedonale di via Trieste all'altezza Parco Catene

Sono previsti lo spostamento dell'attraversamento; il rialzo della quota di attraversamento; la realizzazione di un’isola pedonale; lo spostamento dell’impianto di illuminazione e l’inserimento delle indicazioni podotattili.

Attraversamento pedonale di via Rampa Cavalcavia all'altezza fermate TPL

Previsti lo spostamento dell'attraversamento; il ralzo della quota di attraversamento; la creazione di un’isola spartitraffico centrale; la realizzazione di illuminazione e l’inserimento delle indicazioni podotattili.

