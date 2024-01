Cambia l'assetto del mercato di Mestre: i banchi di via Giardino si spostano in via San Pio X

Il mercato bisettimanale di Mestre avrà un nuovo assetto. Il fulcro della proposta, presentata dall'assessore Sebastiano Costalonga al termine di due incontri con i commercianti, riguarda lo spostamento degli operatori presenti in via Giardino (22 il mercoledì, 23 il venerdì) a via San Pio X, verso piazzale Cialdini. Questo, spiega l'amministrazione, permetterà di rispondere a varie necessità, due in particolare: quella degli stessi commercianti titolari dei banchi in via Giardino, che la ritengono periferica e di scarso passaggio rispetto alle altre zone del mercato; e quella dei genitori dei bambini della Vecellio, che da tempo chiedono soluzioni per agevolare l'accompagnamento dei figli a scuola.

L'accordo trovato, riferisce l'assessore, consente di «recuperare 42 posteggi auto in via Giardino, contro i 9 oggi disponibili durante le giornate di mercato in via San Pio X, andando a migliorare la viabilità stradale, apportando una migliore sicurezza grazie alle maggiori vie di fuga, e risolvendo il problema dei genitori».

La soluzione è stata individuata nel corso di due incontri a Forte Marghera (l'ultimo il 12 gennaio) tra il Settore commercio del Comune e i titolari dei banchi del mercato. Per l'amministrazione, oltre all'assessore Costalonga, erano presenti la dirigente Gabriella Castagnoli ed i tecnici dell'ufficio. Consistente la partecipazione degli operatori di via Giardino, che hanno accolto la nuova proposta con favore.

«È un provvedimento che ho fortemente voluto - commenta l'assessore - in quanto, preso atto delle problematiche sollevate, ero sicuro di poter trovare una soluzione migliorativa. Mi sono quindi attivato, coinvolgendo le associazioni di categoria, per proporre le mie idee, che sono state accolte positivamente». È seguito «un lungo lavoro dei nostri uffici per individuare una disposizione più congeniale, che mettesse in armonia le richieste degli operatori con i bisogni dei cittadini e la ricerca di un miglioramento della viabilità e della sicurezza. Un importante risultato, soprattutto se consideriamo il numero consistente di nuovi posti auto che saranno creati e la risposta concreta data ai genitori».

«Oggi è stato risolto un problema che per molto tempo ha rappresentato un danno economico - aggiunge Gilberto Marcolin, presidente Goia Fenapi Veneto -. Dopo i vari spostamenti per Covid, una parte dei commercianti ambulanti è rimasta in via Giardino, di fatto una zona non più frequentata dai clienti. Ora, in seguito agli incontri con l’amministrazione comunale in particolare con l’assessore Costalonga, finalmente è stata trovata una soluzione che rende felici gli operatori e li riporta nel centro del mercato. Grazie all’assessore Costalonga e al gruppo di dirigenti del commercio».

Alla luce della ridistribuzione verrà redatta una planimetria, che sarà oggetto di deliberazione da parte della giunta comunale per recepire il nuovo assetto del mercato.