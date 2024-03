A Mestre un piano di sicurezza per la partita contro la Clodiense

A Mestre le forze dell'ordine stanno predispondendo il piano di sicurezza in vista della partita di calcio tra la squadra di casa e la Clodiense Chioggia, valida per il campionato di serie D. Il match è in programma domenica 3 marzo e il timore è che possano verificarsi tensioni tra le tifoserie, come già successo in occasione di precedenti incontri.

Per questo la polizia locale ha emanato un'ordinanza che dispone delle modifiche alla viabilità per la giornata di domenica. Il provvedimento, nel dettaglio, prevede a partire dalle 11 una serie di divieti: divieto di sosta con rimozione su via Baracca e via Miraglia, divieto d'accesso in via Baracca per i veicoli provenienti da via Ca’ Rossa, divieto di transito su via Baracca (dalle 12 alle 14.30 e dalle 16 alle 17), e obbligo di svolta a sinistra verso via Ca’ Rossa per i veicoli prevenienti da via Miraglia (dalle 11 alle 14.30 e dalle 16 alle 17). Obblighi e divieti saranno controllati dagli agenti della polizia locale.

A richiedere le misure è stata la questura di Venezia, che intende «effettuare un filtraggio delle tifoserie» e disporre di adeguati spazi per le necessità operative di ordine pubblico, come già avvenuto in occasione dell’incontro tra Mestre e Treviso del 18 febbraio.