Addio a Gianfranco Vergani, direttore de "Il nuovo Terraglio"

È morto nella notte a 86 anni Gianfranco Vergani, direttore del quotidiano "Il Nuovo Terraglio". Nato nel 1936 a Roma, viveva da molti anni a Mestre. Nella sua vita, si era reinventato molte volte: dopo aver frequentato la facoltà di discipline giuridiche dell’Università La Sapienza di Roma, aveva proseguito gli studi a Ferrara con il corso di laurea in Giurisprudenza. Perito merceologico in Avarie marittime, fino al 1980 era stato segretario provinciale della Uim, anno in cui è entrato come membro effettivo dell’organizzazione nazionale. Nel giugno 1976 era stato nominato Cavaliere della Repubblica da Aldo Moro. Nel 1964 funzionario nell'ufficio legale della Società Adriatica di Navigazione a Venezia. La sua vera passione è però sempre stata il giornalismo.

Senza parole colleghi e collaboratori del giornale diretto fino agli utimi giorni di vita: «Non è facile scrivere in questi momenti - si legge in una nota ufficiale diffusa dalla sua redazione - ma Gianfranco era ed è un giornalista con la g maiuscola, sempre sul pezzo. I messaggi su Whatsapp di aggiornamento li ha mandati anche nell’ultimo mese passato in ospedale, dopo essere stato colpito dal Covid. Nonostante negli ultimi giorni si fosse negativazzato, il virus ha avuto conseguenze fatali sul suo corpo. Eravamo tutti qui ad aspettarlo, pronti alla riabilitazione, invece ora siamo qui a ricordare un uomo che con il sorriso e la battuta pronta ha guidato questa redazione nel mare delle notizie, per tanti e tanti anni». I funerali si terranno venerdì 4 marzo, alle 10.30, nel duomo di Santa Maria Assunta a Mogliano Veneto (Treviso).

La notizia originale su TrevisoToday