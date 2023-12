/ Via Gaspare Gozzi

Cade dal quarto piano e perde la vita. Dramma per una ragazza di diciassette anni

È successo poco prima delle 18 di lunedì in via Gozzi. La giovane precipitata dal terrazzo. Volanti e polizia scientifica sul posto per i rilievi e le indagini. Il Suem ha confermato il decesso