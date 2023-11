Ragazzi fermati con la pistola, denunciati e affidati a una comunità

Pistole e proiettili. Violenza e armi nei video, sui social e in tv, al punto che portare un'arma con sé a passeggio per molti ragazzi è un segno di forza e non si pensa alle conseguenze. Mercoledì sera in Riviera XX Settembre due minorenni hanno seminato il panico prima di essere fermati e denunciati per procurato allarme.

Camminavano a piedi e uno dei due teneva una pistola in mano: impossibile non dubitare che potesse trattarsi di un'arma vera anche perché i due prima di maneggiarla, trattandosi in realtà una pistola giocattolo, avevano rimosso il tappo rosso in modo che sembrasse a tutti gli effetti una pistola vera. Scattato l'allarme, da parte di un passante, i ragazzini armati per strada sono stati segnalati al 113. Intanto sulle loro tracce si erano già mossi i militari dell'Esercito, in servizio "strade sicure" sul nostro territorio, che li avevano notati. Appena giunta la volante della polizia uno dei due aveva l'arma in mano e l'ha dovuta consegnare agli agenti.

Entrambi minorenni i ragazzi identificati, una volta denunciati all'Autorità giudiziaria sono stati affidati a una comunità. Un episodio che fa tornare alla mente il caso di Mira di due anni e mezzo fa, quando una quindicina di ragazzi quasi tutti sotto ai 16 anni aveva girato in piazza in pieno giorno un video musicale dove alcuni esibivano delle pistole. All'epoca, la mattina di Pasqua, i carabinieri di Mira dopo aver visto il video pubblicato su YouTube in cui si inneggiava alla violenza e ai reati si erano presentati a casa degli adolescenti per perquisirli fino a quando non hanno trovato una pistola finta, anche in questo caso senza il tappo rosso che serve a distinguerla da un'arma normale. Anche all'epoca era scattato il procurato allarme.