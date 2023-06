Filma le parti intime di una donna in stazione, denunciato

L'ha filmata con il suo smartphone, proprio mentre scendeva la rampa verso il sottopasso della stazione. Ha puntato la videocamera verso le parti intime della vittima che, però, se n'è accorta e lo ha segnalato immediatamente alla polizia.

È stato denunciato nei giorni scorsi, con l'accusa di molestie e violenza privata, un cittadino veneziano responsabile di aver ripreso con il cellulare una giovane donna alla stazione ferroviaria di Mestre. La vittima, quando si è accorta che l'uomo la stava filmando, ha raggiunto gli agenti della poizia ferroviaria che, grazie alla sua testimonianza, sono riusciti a intercettare il molestatore e a fermarlo.

Dalla verifica sulla banca dati è emerso che l’uomo era già stato denunciato in passato per analoghi reati. L’attività di indagine, inoltre, ha consentito di trovare ulteriore materiale informatico che è stato posto sotto sequestro per i successivi accertamenti.