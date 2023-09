Partono i lavori di ricostruzione degli asili Coccinella e Pinocchio

Iniziano il 5 e l’11 settembre i lavori per la demolizione e ricostruzione degli asili nido Coccinella e Pinocchio di Mestre, rispettivamente in zona Bissuola e a Carpenedo, con l'obiettivo di riaprirli entro settembre 2024. Gli interventi sono finanziati con fondi del Pnrr e porteranno ad avere nuove strutture green, con riduzione totale di emissioni di Co2 e l’impiego di tecnologie e materiali moderni. Intanto quest’anno, dal 7 settembre, è disponibile il nuovo nido nella ex primaria Baracca in via Porto di Cavergnago, dove sono quasi ultimati i lavori di adeguamento per ospitare 40 bambini e garantire il servizio nell’anno scolastico 2023-24, per il periodo dei lavori alla Coccinella e alla Pinocchio.

Per il cantiere del nido Pinocchio, inserito in un contesto fortemente urbanizzato, si sono rese necessarie alcune modifiche alla viabilità locale, per garantire l’accesso dei mezzi pesanti. L'amministrazione ha cercato di ridurre il disagio per gli abitanti, sospendendo gli stalli sosta solo dove e nei tempi indispensabili e garantendo il fermo cantiere negli orari di entrata/uscita alunni delle scuole limitrofe.

L’adeguamento dell’ex Baracca è stato eseguito durante l'estate attraverso opere di demolizione pareti, ripristino nuova pavimentazione e rivestimenti parietali, adeguamento impianti elettrici e idraulici, nuovi servizi bambini, pavimentazione in legno in tutti i locali attività, nuova realizzazione locali porzionatura e lavanderia, sostituzione dell'illuminazione, dipintura interna e parziale esterna, realizzazione impianto “smoke system” ai fini rilascio Scia antincendio.

«È stata un’estate impegnativa - commenta l'assessore Francesca Zaccariotto - durante la quale si sono conclusi quattro importanti cantieri, avviati l’estate scorsa, con opere di adeguamento sismico alle primarie Tintoretto e Lombardo Radice e alla media G. Cesare e di efficientamento energetico alla media Di Vittorio. A questi si aggiungono le manutenzioni straordinarie in altre diverse scuole, come la dipintura interna dell’Infanzia Angolo Azzurro, la realizzazione ex novo di un’aula di scienze alla media Trentin, il risanamento delle facciate in legno e dei serramenti esterni dell’Infanzia Quadrifoglio, nonché il rifacimento delle guaine di copertura delle palestre nelle scuole S. Barbara, Villa Medico, Munaretto Marconi e Don Milani con opere di risanamento e dipinture interne».