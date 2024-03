Scatta il sistema antincendio al Pacinotti di Mestre: scuola evacuata

Un sensore antincendio dell’istituto superiore Pacinotti di Mestre, in via Caneve, è scattato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 marzo. L'allarme è partito da una delle stanze adibite ad archivio. In seguito alla rilevazione si è attivato il sistema di estinzione a sali di potassio, che ha creato una nube di fumo negli ambienti interni della scuola.

Non risulta alcun rischio corso da studenti, docenti e personale, che hanno seguito prontamente le procedure di evacuazione. Vigili del fuoco e personale della Città metropolitana sono arrivati sul posto per riportare la situazione alla normalità. Non è ancora chiarito che cosa abbia fatto attivare il sistema, che è molto sensibile e può essere innescato, ad esempio, anche da un semplice svapo di sigaretta elettronica. La causa, però, potrebbe essere anche un'anomalia. Gli addetti stanno testando tutto l'impianto per verificarlo.

L'erogazione automatica ai sali di potassio è un sistema moderno utilizzato in ambienti delicati, come appunto scuole o biblioteche, dove l'impiego dell’acqua non è opportuno. I residui vanno comunque rimossi, ma le operazioni sono piuttosto semplici.