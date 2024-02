Oggetto sfonda il finestrino in corsa, paura a bordo di un autobus Actv

Un oggetto che ha violentemente frantumato il finestrino a lato del conducente. Forse addirittura una biglia scagliata da un'auto che si trovava accostata al mezzo pubblico. È quanto è successo ieri sera a Mestre a un autobus di Actv all'altezza dello stabilimento Fincantieri.

A essere colpito, il bus di linea 476 intorno alle 19.40, a poca distanza da dove è avvenuto il tragico incidente dello scorso ottobre costato la vita a 21 persone. A denunciare l'episodio il consigliere regionale del Pd e vice presidente della commissione trasporti, Jonatan montanariello: «È molto grave e preoccupante quanto accaduto. Viene da chiedersi cosa sarebbe successo se si fosse verificato qualche decina di metri più avanti, all'altezza del cavalcavia. Si tratta di un episodio che richiama ancora una volta al tema della sicurezza».

«Solidarietà all'autista»

Un episodio che avrebbe potuto portare conseguenze gravissime. «Nel rivolgere la nostra totale solidarietà all'autista coinvolto, ribadiamo il rammarico per la bocciatura del nostro ordine del giorno che chiedeva alla Regione di intervenire affinché le aziende di trasporto pubblico si costituiscano parte civile quando avvengono aggressioni ai loro dipendenti. Questo tutelerebbe di più il dipendente e sarebbe un ulteriore deterrente per chi compie queste azioni vergognose e pericolose, visto che in sede processuale si troverebbe a fare i conti con un soggetto in grado di esigere il risarcimento anche per interruzione di pubblico servizio». «L'ennesima tragedia sfiorata, l'ennesimo morto sul lavoro appena evitato - aggiungono Alessandra Fontana (Filt Cgil Veneto) e Federica Vedova (Filt Cgil Venezia) -. Esprimiamo la nostra vicinanza al lavoratore ferito e ai colleghi. Confermiamo la piena fiducia nell'autorità inquirente, perché al più presto vengano individuati e puniti i responsabili e valuteremo la possibilità si costituirci parte civile nel processo a carico dei rei».