Sabato 6 e domenica 7 maggio screening gratuiti per la prevenzione di malattie cardiologiche e oculari

Con l’obiettivo della prevenzione partirà, sabato 6 maggio da piazzetta Coin a Mestre, il viaggio nel territorio veneziano all’insegna della salute degli occhi e del cuore. Sarà la prima delle tre tappe del progetto “Sguardo d’insieme”, la campagna di prevenzione sulle malattie oculari e cardiologiche promossa da Distretto Rotary 2060, Rotary Club Venezia Mestre Torre, Rotary Club Venezia Riviera del Brenta e Rotary Club Venezia Noale dei Tempesta, con la collaborazione di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, Amici del Cuore Terraferma Veneziana OdV e Cuore Amico Mirano.

Un vero e proprio Villaggio della Salute

«Si tratta della prima iniziativa del genere realizzata in questa formulazione e con questa capillarità nel territorio – spiega l’assessore comunale di Venezia alla Coesione sociale, Simone Venturini –. Vogliamo informare la cittadinanza dell’opportunità di eseguire gratuitamente screening fondamentali per la prevenzione di malattie cardiologiche e oculari. Mi rivolgo perciò ai più giovani affinché ne approfittino per venire a fare un esame semplice, rapido e non invasivo». Sarà allestito una sorta di villaggio della salute, attivo per tutta la giornata di sabato 6 maggio, con un camper attrezzato per screening oculari rivolti alla prevenzione di malattie oculari come appunto il cheratocono e il glaucoma, a cura di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. A Mestre, grazie agli Amici del Cuore, sarà possibile sottoporsi a screening cardiologici con elettrocardiogramma e misurazione della glicemia e del colesterolo (per i quali occorrerà presentarsi la mattina a digiuno). L’accesso agli esami sarà garantito dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, con possibilità a partire dalle 9 di prenotare il proprio appuntamento per l’arco della giornata, mentre i medici ed il personale di Fondazione Banca degli Occhi e dell’associazione Amici del Cuore saranno a disposizione per offrire informazioni e consigli utili.

Stesse modalità di partecipazione si avranno anche nelle giornate di domenica 7 maggio a Noale in Piazzetta dal Maistro e sabato 13 maggio a Dolo in Piazza Municipio, con gli screening oculistici a cura di Fondazione Banca degli Occhi e gli screening cardiologici a cura dell’associazione Cuore Amico Mirano. Saranno inoltre a disposizione materiali informativi sui corretti stili di vita, i principali fattori di rischio per le patologie oculari e cardiologiche e i consigli per evitarle. Tutti gli screening effettuati saranno gratuiti e volti ad individuare la presenza di fattori di rischio.