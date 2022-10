Quaranta donne sfilano in passerella per la lotta al tumore al seno

Una sfilata di moda solidale con protagoniste oltre 40 donne in lotta contro il tumore al seno. E' "La Forza in Passerella", edizione Venezia/Mestre, uno degli 80 appuntamenti dell'Ottobre Rosa 2022, che si è svolto ieri sera al teatro Toniolo di Mestre. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, è nata dall'iniziativa dell'associazione "Un Giro in Piazza" di Monastier in collaborazione con la Casa di cura Giovanni XXIII.

«Essere qui stasera, per me, è una grande emozione - ha detto la presidente del consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano -. Gli eventi dell'Ottobre Rosa crescono di anno in anno, e in questo mese ne sono previsti più di 80. Il motto "prevenzione è vita" non è solo un slogan, ma rappresenta la realtà. Fare prevenzione diventa fondamentale, anche per le persone giovani. L'età media delle donne che si ammalano si abbassa infatti sempre di più, ma la cosa importante è che da questa malattia si può guarire».

Sul palco sono salite 43 donne, di età compresa tra i 28 e i 73 anni, in rappresentanza delle associazioni rosa Pink Lioness, Pink Fire, Trifoglio Rosa Mestre, Cafè Coraggio e Stella Polare Treviso, che stanno combattendo la battaglia contro la malattia. Scopo della sfilata, promuovere le attività di prevenzione e supporto a tutte le donne e raccogliere fondi per la ricerca. Parte del ricavato della serata verrà infatti devoluto alla sezione di Venezia della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.