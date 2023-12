Mestre, nuovo sgombero all'ex Telecom

Nuovo sgombero in via Carducci a Mestre presso lo stabile "Ex Telecom". Gli agenti della polizia locale, nei giorni scorsi, avevano trovato tracce di intrusione nell'edificio e in particolare avevano notato la rimozione di una grata in ferro posta a protezione di una finestra. Da qui la decisione di intervenire.

All'interno dell'edificio sono stati individuati sei giacigli. Durante l'ispezione delle varie stanze è stato identificato anche un cittadino di nazionalità straniera, la cui presenza nel Paese è ora al vaglio. Nel corso dell’anno sono state effettuate numerose operazioni di bonifica e ripristino delle barriere antintrusione in vari stabili della città, attraverso l'operazione Oculus. «La risposta della polizia locale è stata e sarà sempre tempestiva e impedirà che il sito diventi sede di soggetti problematici per la sicurezza urbana - commenta l’assessore alla sicurezza, Elisabetta Pesce - e testimonia l'efficacia delle puntuali azioni di controllo e sgombero». Sul posto, oltre agli agenti, era presente anche la ditta incaricata dalla proprietà per la messa in sicurezza dell'edificio, che ha proceduto all'installazione di nuove grate anti intrusione.