Tentano di rubare l'auto nel giardino di una casa: denunciati

Erano già entrati nel giardino di una casa privata, alle 4 del mattino, con l'intenzione di portare via l'auto parcheggiata all'interno. È successo all'alba di sabato, erano in due e sarebbero riusciti a dileguarsi a bordo della macchina non fosse stato per l'allarme arrivato appena in tempo al 113.

Solo un caso che a quell'ora il proprietario dell'abitazione in via Milazzo a Mestre, vicino al Terraglio, sentendo rumori insoliti abbia capito che c'erano estranei nella sua proprietà. Chiamando in fretta i soccorsi ha fatto in modo che la volante della polizia incrociasse i responsabili: i due, entrambi cittadini moldavi, sono stati fermati prima che potessero far perdere le loro tracce e sono stati identificati in questura. Attraverso le immagini delle telecamere dell'abitazione è stato possibile ricostruire la loro intrusione e il passaggio in giardino, vicino all'auto parcheggiata, e per loro è scattata la denucia per tentato furto oltre alla segnalazione della polizia al magistrato.