Contatori a fuoco, trenta famiglie al buio e fuori casa

Trenta famiglie al buio verso le 17 di oggi, domenica 7 gennaio, per l'incendio dei contatori della luce in uno stabile a Mestre, in via dello Squero. Nessun ferito. I pompieri al lavoro per domare il rogo hanno evitato l'estendersi delle fiamme che rischiavano di estendersi al resto dell'immobile. Sotto controllo l'incendio ma una trentina di case sono rimaste al buio, senza corrente.

Hanno preso fuoco tutti i misuratori. Le cause sono al vaglio da parte dei tecnici. I pompieri arrivati da Mestre con un’autopompa un’autobotte, l’autoscala e nove operatori, hanno subito spento l'incendio evitando il peggio. Le famiglie sono state tutte evacuate. Sul posto il personale dell’Enel. In corso la valutazione se è possibile effettuare una riparazione in serata, oppure se dovrà essere trovato un alloggio alle famiglie per la notte.

La centrale operativa della polizia locale ha comunicato che per permettere ai vigili del fuoco di operare in sicurezza sul probabile corto circuito partito dalla cabina dell'elettricità, è stato chiuso al traffico il tratto finale di via dello Squero in direzione via Altobello, per circa sessanta metri: è già attivo in quella zona un cantiere di lavori.